Песков заявил, что власти готовы к возможному принятию в РФ новых регионов после референдумов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российская правовая система и исполнительная власть готовы к возможному вхождению в состав РФ новых субъектов после референдумов на соответствующих территориях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши законодатели, наши органы исполнительной власти и наши правовые подразделения готовы", - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября.