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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Для проходящих референдумов в России открыли больше 600 избирательных участков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Для голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на территории России были открыты больше 600 избирательных участков, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы все, что от нас зависело, сделали, оказали полное содействие", - сказала она.

По ее словам, была оказана информационная поддержка зарубежным территориальным избирательным комиссиям. Также работал колл-центр; поступало большое количество звонков; дополнительно были развернуты и региональные колл-центры. В два раза было увеличено количество операторов.

На данный момент колл-центры приняли и обработали около 26 тысяч обращений, звонки продолжаются, добавила Памфилова.

Референдумы о вхождении в состав России проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября. Власти ЛНР и Херсонской области заявили, что на их территориях референдумы можно считать состоявшимися.

Хроника 24 февраля – 26 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Центризбирком Элла Памфилова ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Украина
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