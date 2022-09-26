Для проходящих референдумов в России открыли больше 600 избирательных участков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Для голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на территории России были открыты больше 600 избирательных участков, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы все, что от нас зависело, сделали, оказали полное содействие", - сказала она.

По ее словам, была оказана информационная поддержка зарубежным территориальным избирательным комиссиям. Также работал колл-центр; поступало большое количество звонков; дополнительно были развернуты и региональные колл-центры. В два раза было увеличено количество операторов.

На данный момент колл-центры приняли и обработали около 26 тысяч обращений, звонки продолжаются, добавила Памфилова.

Референдумы о вхождении в состав России проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября. Власти ЛНР и Херсонской области заявили, что на их территориях референдумы можно считать состоявшимися.