В ОАЭ отменят масочный режим в отелях и ресторанах

Ношение масок останется обязательным в мечетях, больницах и в общественном транспорте

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ с 28 сентября ослабят антиковидные ограничения: карантин для зараженных будет сокращен, масочный режим отменен, а контактных лиц не будут обязывать самоизолироваться, пишет The National News. Послабления касаются как граждан страны, так и иностранных туристов.

"Ношение масок не будет обязательным во всех закрытых общественных местах, в том числе в кафе, ресторанах, отелях, торговых центрах. Масочный режим сохранится для больниц, мечетей и общественного транспорта. Кроме того, сокращаются сроки карантина для зараженных COVID-19 с десяти до пяти дней", - пишет издание.

Самоизоляция будет обязательна только за тех, что получит положительный результат теста на коронавирус.

Жителям Абу-Даби нужно будет сдавать тесты на COVID-19 каждые 30 дней, чтобы приложение Al Hosn показывало "зеленый статус". Сейчас тестирование необходимо проходить каждые две недели.

Решение о масочном режиме на борту самолета власти передали на усмотрение авиакомпаний.