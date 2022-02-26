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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Власти Дубая отменили ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти эмирата Дубай в ОАЭ отменили требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста при въезде в страну для вакцинированных иностранных туристов, сообщает национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями (NCEMA).

Новые правила въезда в Дубай вступили в силу в субботу. Теперь вакцинированным иностранным путешественникам при пересечении границы необходимо показать только сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке (в ОАЭ признана российская вакцина "Спутник V"). Срок действия сертификата вакцинации должен составлять не старше 1 года.

Как сообщает управление, непривитые туристы должны будут по-прежнему предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до прибытия, или показать справку о выздоровлении от COVID-19 с QR-кодом, полученную не позднее чем за 30 дней до поездки.

До 26 февраля эмират Дубай принимал всех туристов при условии предоставления отрицательного ПЦР-теста. При этом при въезде в Дубай сохраняется требование сдачи бесплатного ПЦР-теста и самоизоляции до получения отрицательного результата. Детям в возрасте до 12 лет ПЦР-тест не требуется.

В эмирате Абу-Даби отменяется действовавший десятидневный карантин для непривитых туристов. Однако всем туристам, которые прилетают в ОАЭ через Абу-Даби, потребуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия. Сохраняется также требование о ПЦР-тестировании в аэропорту.

С 28 февраля для въезда в Абу-Даби через другие эмираты больше не будут требовать ПЦР-тесты от путешественников. С понедельника туристам также не нужен будет зеленый пропуск Al Hosn для въезда в Абу-Даби. Однако для посещения большинства торговых центров, музеев и туристических объектов по-прежнему будет требоваться Green Pass Al Hosn. При этом в закрытых помещениях будет отменено правило социального дистанцирования.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
ОАЭ Дубай Коронавирус

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