Туристам с COVID-прививкой разрешили посещать Абу-Даби без ПЦР-теста

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Вакцинированным от COVID-19 путешественникам больше не придется сдавать ПЦР-тест перед посадкой на рейс в Абу-Даби, по прибытии надо будет предъявить только свидетельство о вакцинации и QR-код, следует из обновленного протокола въезда департамента культуры и туризма эмирата (DCT Abu Dhabi).

Согласно новым правилам, полностью вакцинированным туристам (в ОАЭ признана российская вакцина "Спутник V") больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед посадкой на рейс. По прибытии в эмират они должны предъявить только свидетельство о вакцинации от COVID-19 с действующим QR-кодом.

При этом невакцинированные путешественники по-прежнему должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 48 часов до их запланированного отъезда, или справку о выздоровлении от COVID-19, датированную в течение 30 дней до отъезда, с действующим QR-кодом. Эти требования не касаются детей до 12 лет.

Как отмечают в DCT Abu Dhabi, ПЦР-тест по прибытии в международный аэропорт Абу-Даби больше не является обязательным для туристов, независимо от их прививочного статуса. Однако пройти эту процедуру все же рекомендуется, чтобы активировать Green Pass в приложении Al Hosn. Green Pass обеспечивает доступ ко многим крытым достопримечательностям Абу-Даби - торговым центрам, тематическим паркам развлечений и ресторанам.

Кроме того, теперь перестанет быть обязательным ношение масок на открытом воздухе, это требование сохраняется лишь для закрытых помещений. Также больше не потребуется соблюдение социальной дистанции.

В настоящее время из России в Абу-Даби летает Etihad Airways, билет стоит 150-160 тыс. рублей "туда-обратно" с багажом. Визу для въезда получают бесплатно по прилете на срок до 90 дней.