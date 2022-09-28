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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Еврокомиссия предложила запретить импорт сталелитейной продукции из России

Также предлагается наложить запрет на поставки в РФ бытовых товаров и полупроводников

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект санкций.

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При этом в списке ограничений на поставки из РФ нет алмазов. Вместо этого Брюссель хочет запретить импорт "определенных элементов, которые используются в производстве ювелирных изделий, такие как камни и драгоценные металлы". В ЕС в том числе предлагают ввести санкции против российской группы алмазодобывающих компаний "Алроса".

ЕК также "предлагает ввести запрет на экспорт полупроводников" в РФ. Помимо этого, озвучены предложения запретить поставки в Россию обычных бытовых предметов: сюда включены товары "для красоты и макияжа", а также предметы личной гигиены, вроде товаров для бритья и дезодорантов. Также в этом списке фигурируют мыло, туалетная бумага, зубная нить.

Также в документе отмечается, что ЕС хочет прибегнуть к "запрету на предоставление россиянам услуг в сфере архитектуры и инженерного дела, а также услуг в сфере ИТ-консалтинга и юридических рекомендаций".

Далее в ЕК предлагают внести в санкционные списки по России больше физлиц, в том числе представителей военной и культурной сфер. Так, пишет Politico, что под санкции могу попасть российский философ, политолог Александр Дугин, музыкант Николай Расторгуев, а также предприниматель, владелец концерна "Калашников" Алан Лушников.

Ранее в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию, обсудить введение лимита цен на нефть РФ. По ее словам, "цель - лишить военный комплекс России ключевых технологий, например, еще авиационных и электронных компонентов, определенных химических субстанций".

Она добавила, что также нужны запреты на оказание ЕС услуг для России и на присутствие европейских граждан на руководящих должностях в госкомпаниях РФ.

Кроме того, по ее словам, ЕК предлагает новые импортные ограничения на ряд товаров из РФ, что лишит Россию доходов в размере 7 млрд евро.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, со своей стороны, пояснил, что ЕК предлагает расширить санкционный список. Он ожидает, что, в частности, под ограничительные меры попадут организаторы референдумов о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также в подготовленном ЕК списке, как отметил Боррель, фигурируют высокопоставленные руководители из Минобороны России.

Он отметил, что Брюссель предлагает санкции и "против тех, кто помогает обходить уже существующие ограничительные меры". По его словам, речь в данном случае пойдет не только о находящихся в России людях.

Россия ЕС Украина
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