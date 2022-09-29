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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

ЕС может ввести полный запрет на импорт российской стали и лесоматериалов

Также предлагается ввести санкции против Чичерины, Газманова и Расторгуева

ЕС может ввести полный запрет на импорт российской стали и лесоматериалов
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе предлагают ввести санкции против еще 29 российских физлиц в рамках очередного пакета санкций, полностью запретить импорт российской стали и лесоматериалов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ЕС.

Среди физлиц, против которых могут ввести санкции - певица Юлия Чичерина, певцы Олег Газманов и Николай Расторгуев, глава концерна "Калашников" Алан Лушников и глава "Техмаша" Александр Кочкин. При этом отмечается, что большая часть из списка - лица, связанные с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Также ЕС может ввести полный запрет на импорт российской стали и лесоматериалов.

Кроме того, согласно изданию, в новых предложениях по санкциям содержатся пункты о запрете импорта икры, водки и сигарет из России, а также о введении ограничений против российской группы алмазодобывающих компаний "АЛРОСА".

По информации издания, предложения по санкциям также "нацелены на ограничения новых контрактов с российскими нефтяными гигантами: "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью".

Издание указывает, что постпреды ЕС "обсудят окончательное решение в пятницу".

Накануне издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект санкций сообщало, что ЕК предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров.

Помимо этого, в документе отмечается, что ЕС хочет прибегнуть к "запрету на предоставление россиянам услуг в сфере архитектуры и инженерного дела, а также услуг в сфере ИТ-консалтинга и юридических рекомендаций". В ЕК также предлагают внести в санкционные списки по России больше физлиц, в том числе представителей военной и культурной сфер. Так, пишет Politico, под санкции могу попасть российский философ, политолог Александр Дугин, музыкант Расторгуев, а также предприниматель, владелец "Калашникова" Лушников.

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию, обсудить введение лимита цен на нефть РФ. По ее словам, "цель - лишить военный комплекс России ключевых технологий, например, еще авиационных и электронных компонентов, определенных химических субстанций".

ЕС
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