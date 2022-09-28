Запуск корабля Spacex с россиянкой Кикиной перенесен на 4 октября из-за урагана

Анна Кикина Фото: ЦПК/Роскосмос/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Запуск миссии космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" Анной Кикиной к Международной космической станции (МКС), ранее планировавшийся на 3 октября, переносится на 4 октября из-за урагана "Иэн", сообщили в NASA.

По данным NASA, запуск корабля Crew Dragon к МКС планируется осуществить во вторник 4 октября не ранее 12:23 по времени Восточного побережья США (19:23 по Москве), с резервной возможностью запуска в среду, 5 октября.

В агентстве отмечают, что будут продолжать следить за воздействием урагана "Иэн" на Космический центр имени Кеннеди NASA во Флориде и при необходимости могут снова скорректировать дату запуска.

Ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-5 ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде планируется не ранее 3 октября в 19:46 мск.

Прогнозируется, что "Иэн" наберет силу в Мексиканском заливе и в среду обрушится на штат Флорида в качестве урагана четвертой категории, максимальная скорость устойчивого ветра может достигнуть 225 км/ч. Вероятнее всего, первыми под удар стихии попадут города Тампа и Сент-Питерсберг.