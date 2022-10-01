Экипаж Crew Dragon с россиянкой Кикиной прибыл на космодром

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Космонавт Анна Кикина в составе экипажа Crew-5 прибыла на космодром во Флориде, сообщает в субботу "Роскосмос".

"Запуск Анны Кикиной на корабле Crew Dragon в составе экипажа Crew-5 намечается не ранее 5 октября 2022 года ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде", - говорится в сообщении.

"На МКС Анну будут ждать наши космонавты - Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, которые отправились на орбиту 21 сентября на корабле "Союз МС-22", - добавили в "Роскосмосе".

Как сообщалось, запуск корабля Crew Dragon был отложен из-за урагана "Иэн" до 5 октября.