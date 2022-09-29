Песков сказал, что в районе аварии на "Северном потоке" было больше военных НАТО, чем РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле указали на то, что в районе аварии на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море находилось гораздо больше военных аппаратов НАТО, нежели российских.

"Этот район - это Балтийское море. Гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО. Поэтому это такие совершенно глупые новости, которые скажем так, ангажированы", - заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию телеканала CNN, который со ссылкой на осведомленные источники сообщил о том, что представители европейских служб безопасности наблюдали российские военные корабли и подлодки в районе утечек на газопроводе "Северный поток".

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток "Северного потока 1" северо-восточнее Борнхольма.

В четверг шведская газета Svenska Dagbladet писала, что береговая охрана Швеции выявила еще одно место утечки газа из поврежденных нефтепроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".