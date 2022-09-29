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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

США предложили Дании помощь в расследовании инцидентов на "Северных потоках"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону со своим датским коллегой Мортеном Бедсковым взрывы на трубопроводах "Северный поток" вблизи датского острова Борнхольм и предложил помощь в их расследовании, сообщает Пентагон.

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"Госсекретарь Остин предложил свою полную поддержку Дании, которая начинает расследование взрывов", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой оборонного ведомства.

Отмечается, что США привержены "безопасности Балтийского моря и своему давнему союзнику Дании".

"Лидеры договорились продолжать совместную работу по мере развития этой ситуации", - добавили в минобороны США.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

В среду Tagesspiegel написала со ссылкой на источники в немецком правительстве, что, по мнению властей ФРГ, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" навсегда выйдут из строя, если их быстро не отремонтировать.

Сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" может быть результатом диверсии.

США Дания Борнхольм Северный поток Северный поток 2
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