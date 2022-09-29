В Литве усилили охрану Клайпедского СПГ-терминала

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - После взрывов подводных участков газопроводов "Северный поток" в Балтийском море приняты дополнительные меры безопасности для Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ). Об этом BNS сообщил Анатолий Диденко, начальник подразделения, отвечающего за охрану терминала.

"Сразу после инцидента в Балтийском море были приняты решения по усилению охраны. Мы увеличили количество людей, задействованных в обеспечении безопасности ТСПГ, у нас также есть группа реагирования 24/7 для реагирования на инциденты, если таковые возникнут. Группа сейчас начала службу, после недавних событий", - сказал он.

Количество вооруженных сотрудников, охраняющих объект, увеличено с шести до восьми, а группа быстрого реагирования действует круглосуточно.

По словам Диденко, с конца февраля, когда по всей Литве было введено чрезвычайное положение, был повышен уровень готовности охраны терминала.

Представитель оператора ТСПГ Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте уточнила BNS, что "уровень охраны инфраструктуры компании повышен", прибывающие в Клайпеду газовозы сопровождаются бойцами подразделения антитеррористических операций ВМС и полиции Литвы Aras.