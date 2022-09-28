МВД Германии сообщило о месяцах подготовки к защите объектов энергетики от угроз

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти ФРГ несколько месяцев вели подготовку к противодействию угрозам для объектов энергетики страны, заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Об этом сообщает Bloomberg. Министр призвала расследовать быстро и в полном объеме "возможные диверсии" на "Северных потоках".

"Мы должны готовиться к сценариям, которые недавно еще казались немыслимыми", - продолжила она, добавив, что германские силы безопасности постоянно патрулируют Северное и Балтийское моря.

Представитель МВД Германии ранее отмечал, что инцидент на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" не был естественного происхождения, но, чтобы определить его причину, нужно дождаться, пока из поврежденных труб уйдет оставшийся газ. Власти Дании ожидают, что оставшийся газ уйдет из газопроводов в воскресенье.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил об отсутствии указаний на угрозу в регионе, несмотря на "необычайно высокую" активность беспилотных аппаратов возле объектов нефтяной и газовой промышленности на норвежском континентальном шельфе. По его словам, силы безопасности усилят присутствие вокруг нефтяных и газовых объектов.

Разгерметизацию трех трубопроводов проектов "Северный поток" и "Северный поток 2" в датской исключительной экономической зоне начали расследовать в Швеции и пока рассматривают случившееся как крупную диверсию. Российская ФСБ расследует инцидент как теракты.

Утечка из одной нитки "Северного потока 2" и из обеих ниток "Северного потока" произошли в ночь на 26 сентября неподалеку от острова Борнхольм. Шведские и датские сейсмологи зафиксировали в этой зоне взрывы.

В правительстве Германии опасаются, что если не начать срочный ремонт газопроводов, в них попадет морская вода, начнется коррозия и трубопроводы навсегда выйдут из строя.