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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Путин определил оператора единой информационной системы персональных данных

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин определил московское АО "Центр Биометрических Технологий" организацией, которая будет обеспечивать развитие в России цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных, а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Это решение принято по предложению правительства "в целях развития в Российской Федерации цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных, а также сервисов подписания и хранения документов".

Как следует из указа, доля ПАО "Ростелеком" в уставном капитале АО "Центр Биометрических Технологий" составит 49%, доля государства - 26%.

Указ рекомендует Банку России войти в состав акционеров АО "Центр Биометрических Технологий" с долей в его уставном капитале 25%.

Правительству при участии ЦБ поручено в 3-месячный срок, в частности, определить размеры бюджетных ассигнований из федерального бюджета АО "Центр Биометрических Технологий" в качестве имущественного взноса государства, а также порядок выделения таких ассигнований.

Также правительству поручается возложить на АО "Центр Биометрических Технологий" "функции оператора единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица".

В соответствии с указом будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных.

Правительству поручено за три месяца определить порядок и сроки передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (единую информационную систему), принадлежащих государству, в уставный капитал АО "Центр Биометрических Технологий".

Владимир Путин Ростелеком Центр Биометрических технологий Банк России
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