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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Турция попросила Финляндию пересмотреть решения об экстрадиции шести человек

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Турция попросила официальный Хельсинки пересмотреть шесть запросов об экстрадиции, отклоненных Финляндией в течение лета. Об этом сообщил в четверг портал Yle со ссылкой на министерство юстиции.

"Кроме того, в августе Турция направила Финляндии один совершенно новый запрос об экстрадиции", - отмечает портал.

По данным Минюста, все эти запросы об экстрадиции в настоящее время обрабатываются и потому ведомство их не комментирует.

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Запросы Турции об экстрадиции вышли на первый план в связи с заявками Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Турция публично критикует намерение этих стран войти в альянс, потому что, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Финляндия и Швеция "приютили террористов".

Запросы об экстрадиции были сделаны после саммита НАТО в Мадриде в конце июня.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

Турция первоначально выступала против вступления этих стран в НАТО, обвиняя Хельсинки и Стокгольм в неготовности бороться с курдским терроризмом и требуя депортации ряда проживавших в Финляндии и Швеции курдских деятелей. В 2019-2022 годах Турция подала в Финляндию в общей сложности 11 запросов об экстрадиции.

Политическое руководство Финляндии заявило, что будет оценивать запросы Турции об экстрадиции на основе международного права и финского законодательства. Финляндия согласилась с двумя просьбами Турции, однако в обоих случаях речь шла не о терроризме, а о преступлениях на сексуальной почве.

Финляндия может удовлетворить просьбу о выдаче, если подозреваемое деяние было объявлено уголовным преступлением как в Финляндии, так и в государстве, запрашивающем выдачу. Кроме того, деяние должно быть таким, чтобы в соответствии с Уголовным кодексом Финляндии оно могло наказываться лишением свободы на срок не менее одного года. Согласно Конституции, Финляндия, как правило, не выдает своих граждан другому государству, если в стране назначения не гарантируются права человека или правовая защита гражданина. Некоторые из запрошенных Турцией лиц ранее получили гражданство.

Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции требуется ратификация протоколов о присоединении всеми 30 членами альянса. На сегодняшний день их ратифицировали 24 государства. Определенное сопротивление планам северных стран оказывает только Турция.

В подписанном 28 июня на саммите НАТО меморандуме о взаимопонимании Турция все же поддержала заявку северных стран на вступление в НАТО после того, как в нем было закреплено обещание Финляндии и Швеции о совместной борьбе с терроризмом.

Турция Финляндия
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