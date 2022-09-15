Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Турция раскритиковала Финляндию и Швецию за отказ выдать подозреваемых в терроризме

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Турции Бекир Боздаг раскритиковал Финляндию и Швецию за отсутствие движения в вопросе экстрадиции подозреваемых Анкарой в терроризме, передают в четверг турецкие СМИ.

"Когда обсуждалось ваше вступление в НАТО, наш президент ясно дал понять: если вы поддержите нашу борьбу с терроризмом, мы поддержим ваше вступление. А если не поддержите нас, то и мы не поддержим вас", - сказал Боздаг.

По его словам, обе страны "не предприняли никаких шагов" в направлении "экстрадиции террористов" в Турцию. Анкара считает, что обе страны продолжают "поддерживать террористические организации".

Он рассказал, что у Финляндии Турция запросила выдачу четырех человек - их считают последователями организации "Фето", которую Анкара объявила террористической, однако получила отказ. Также Турция тщетно добивалась выдачи трех человек, членов "Рабочей партии Курдистана".

Боздаг напомнил, что ратификация вступления этих скандинавских стран в НАТО потребует одобрения со стороны турецкого парламента, и что Хельсинки и Стокгольм его не получат, если "не сдержат свои обещания".

Турция первоначально выступала против вступления этих стран в НАТО, обвиняя Хельсинки и Стокгольм в неготовности бороться с курдским терроризмом и требуя депортации ряда проживавших в Финляндии и Швеции курдских деятелей.

Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции требуется ратификация протоколов о присоединении всеми 30 членами альянса. На сегодняшний день их ратифицировали 24 государства. Определенное сопротивление планам северных стран оказывает только Турция.

В подписанном 28 июня на саммите НАТО меморандуме о взаимопонимании Турция все же поддержала заявку северных стран на вступление в НАТО после того, как в нем было закреплено обещание Финляндии и Швеции о совместной борьбе с терроризмом.

Турция Швеция Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Финляндии не исключил дальнейшего ужесточения условий выдачи виз россиянам

Президент Финляндии не исключил дальнейшего ужесточения условий выдачи виз россиянам

Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия придерживается принципа "одного Китая"

Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия придерживается принципа "одного Китая"

Европарламент одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро

Премьер Швеции подала в отставку

Премьер Швеции подала в отставку

Президент Ирана заявил об отказе присоединяться к санкциям против России

В Баку сообщили о гибели 71 азербайджанского военного в боях на границе с Арменией

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества
Военная операция на Украине

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });