Турция раскритиковала Финляндию и Швецию за отказ выдать подозреваемых в терроризме

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Турции Бекир Боздаг раскритиковал Финляндию и Швецию за отсутствие движения в вопросе экстрадиции подозреваемых Анкарой в терроризме, передают в четверг турецкие СМИ.

"Когда обсуждалось ваше вступление в НАТО, наш президент ясно дал понять: если вы поддержите нашу борьбу с терроризмом, мы поддержим ваше вступление. А если не поддержите нас, то и мы не поддержим вас", - сказал Боздаг.

По его словам, обе страны "не предприняли никаких шагов" в направлении "экстрадиции террористов" в Турцию. Анкара считает, что обе страны продолжают "поддерживать террористические организации".

Он рассказал, что у Финляндии Турция запросила выдачу четырех человек - их считают последователями организации "Фето", которую Анкара объявила террористической, однако получила отказ. Также Турция тщетно добивалась выдачи трех человек, членов "Рабочей партии Курдистана".

Боздаг напомнил, что ратификация вступления этих скандинавских стран в НАТО потребует одобрения со стороны турецкого парламента, и что Хельсинки и Стокгольм его не получат, если "не сдержат свои обещания".

Турция первоначально выступала против вступления этих стран в НАТО, обвиняя Хельсинки и Стокгольм в неготовности бороться с курдским терроризмом и требуя депортации ряда проживавших в Финляндии и Швеции курдских деятелей.

Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции требуется ратификация протоколов о присоединении всеми 30 членами альянса. На сегодняшний день их ратифицировали 24 государства. Определенное сопротивление планам северных стран оказывает только Турция.

В подписанном 28 июня на саммите НАТО меморандуме о взаимопонимании Турция все же поддержала заявку северных стран на вступление в НАТО после того, как в нем было закреплено обещание Финляндии и Швеции о совместной борьбе с терроризмом.