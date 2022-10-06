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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Пилотируемый корабль Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" в четверг состыкуется с МКС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon-5 американской компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" на борту, стартовавший в среду, в четверг должен состыковаться с Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 12:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде

В состав экипажа входят астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина. Они будут работать на станции 145 дней.

Это первый полет космонавта "Роскосмоса" на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

В четверг, 6 октября корабль в 16:57 по времени Восточного побережья США (23:57 мск) должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС.

Данный многоразовый космический корабль уже использовался для полета астронавтов к МКС в рамках миссии Crew-3 в ноябре 2021 года.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Перекрестная схема, согласно которой российские космонавты входят в экипажи американских кораблей, а американские астронавты - в экипажи российских "Союзов", действовала в первые годы эксплуатации МКС, затем после аварии шаттла Columbia она была свернута, а с 2011 по 2020 год пилотируемые полеты к станции осуществлялись только на российских "Союзах".

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, соглашение может быть продлено.

21 сентября первый экипаж новой программы о перекрестных полетах стартовал к МКС с Байконура. В состав экипажа корабля "Союз МС-22" вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

В настоящее время на станции продолжают работу также астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ESA), итальянка Саманта Кристофоретти.

Crew Dragon-5 SpaceX МКС Роскосмос
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