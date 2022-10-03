В Швеции сообщили, что утечка газа с "Северного потока 2" продолжается

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Береговая охрана Швеции в понедельник сообщила, что ее служащие зафиксировали небольшую утечку газа с трубопровода "Северный поток 2", но с "Северного потока" утечки газа визуально определить не получается.

"В понедельник в 8:00 по местному времени (9:00 по Москве - ИФ) шведская береговая охрана совершила облет мест утечек в пределах шведской экономической зоны. На тот момент более крупную утечку видно не было, в то время как меньшая утечка снова немного увеличилась", - говорится в заявлении охраны.

"Прогноз (...) ранее говорил, что утечки, вероятно, прекратятся в воскресенье. Этот прогноз теперь применим к более крупной утечке - с "Северного потока 1". В свою очередь утечка с "Северного потока 2" немного возросла со вчерашнего дня", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что утечка с "Северного потока 2" достигла диаметра в 30 метров (на поверхности моря - ИФ).

В минувшие выходные энергетическое агентство Дании сообщало, что утечки газа прекратились с обоих газопроводов.

В данный момент расследование инцидентов с утечкой газа с "Северных потоков" ведут Швеция и Дания. Также, по информации Associated Press, ожидается формирование международной группы для расследования - с участием, в частности, ФРГ, Дании и Швеции.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.