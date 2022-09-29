МВД напомнило иностранцам о необходимости легализовать свое пребывание в РФ до 13 октября

Данная мера не касается граждан ДНР, ЛНР и Украины

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Находящиеся в России иностранные граждане должны урегулировать свой правовой статус до 13 октября на фоне снятия временных ограничений в связи с распространением коронавируса, сообщили в МВД РФ.

"13 октября 2022 года будут прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для граждан всех остальных стран. Лицам, не имеющим действительных документов для дальнейшего законного пребывания на территории Российской Федерации, необходимо до наступления указанной даты обратиться в территориальный орган МВД России по месту нахождения с целью урегулирования своего правового статуса", - сказали в пресс-центре журналистам.

Как пояснили в полиции, в связи со снятием временных ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами на фоне распространения COVID-19 17 августа были прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учет по месту пребывания для граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, 3 сентября 2022 года - для граждан Армении и Киргизии.

В этой связи в министерстве опровергли слухи о том, что обучающиеся в российских вузах иностранные студенты должны покинуть территорию страны после 12 октября.

К кому требования не относятся

"В то же время граждане Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины вправе пребывать в РФ без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента", - подчеркнули в МВД.

Требование урегулировать свой правовой статус также не относится к иностранцам с действительными разрешительными документами на осуществление трудовой деятельности, визой, трудовым либо гражданско-правовым договором трудящегося - государства члена ЕАЭС, лицам, получающим образование в российских образовательных учреждениях.

Кроме того, добавили в министерстве, с 6 сентября текущего года в территориальных органах МВД возобновлено предоставление госуслуг по оформлению приглашений на въезд в Россию и виз в прежнем порядке.