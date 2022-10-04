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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Автопроизводители Казахстана начали переговоры с Toyota о переносе производства из РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Казахстанские автопроизводители ведут переговоры об открытии в Казахстане автосборочного завода Toyota, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.

"Toyota - один из самых популярных брендов в нашей стране. Если такая возможность будет... Понятно, что наши производители ведут переговоры, как бизнес с бизнесом", - сказал Ускенбаев на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о возможном переносе завода Toyota в Казахстан после его закрытия в РФ.

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По его словам, с госорганами эти вопросы бизнес обсуждать не будет, потому что "это чисто технические вопросы: сколько и кто денег вкладывает, какие компетенции".

"Ведут переговоры, получится или нет - я не знаю. Но если Toyota откроется, я думаю, что это будет один из самых сильных успехов нашей страны", - отметил министр.

В сентябре ООО "Тойота Мотор" (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation), после шестимесячного простоя заявило о полном прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. Причиной остановки производства и закрытия сборочной площадки назывались серьезные нарушения в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей.

Завод Toyota в Санкт-Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год был введен в эксплуатацию в 2007 года, выпускал модели RAV4 и Camry.

Toyota Казахстан
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