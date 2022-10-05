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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

"Молдовагаз" готов самостоятельно бронировать транзит через Украину

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Компания "Молдовагаз" заявила о готовности самостоятельно бронировать транзит через Украину необходимого ей объема газа от "Газпрома", говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте национального газового оператора Молдавии.

"АО "Молдовагаз" заявила, что готова в сложившейся ситуации самостоятельно бронировать и оплачивать дополнительные мощности по передаче природного газа по территории Украины, в том числе на ежедневной основе. Согласно информации, опубликованной Оператором газотранспортной системы Украины, в точке межсистемного соединения "Суджа" существуют свободные мощности в размере 15 млн. кубометров в сутки", - отмечается в сообщении.

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Ранее "Газпром" заявил, что Украина не предоставляет возможности транзита большего объема газа для Молдавии, поэтому с 1 октября он ограничивается объемом в 5,7 млн. м3 - это на 30% меньше необходимого Молдавии объема газа. Согласно договору с "Молдовагаз", "Газпром" должен бронировать у "Нафтогаз Украины" необходимые объемы для транзита газа.

Во вторник ПАО "Газпром" также заявил, что может прекратить подачу газа Молдавии в случае невыплаты текущих платежей в срок до 20 октября.

"АО "Молдовагаз" находится в постоянном контакте с российским "Газпром" по вопросу сохранения бесперебойных поставок газа в Молдавию и сделает все возможное для оплаты текущих контрактных обязательств в оговоренные сроки, в том числе при содействии правительства", - заявила "Молдовагаз".

Компания напомнила также, что ранее предлагала своим акционерам (ПАО "Газпром" (50% акций) и правительство Молдавии (37% акций) механизм погашения исторической задолженности.

"Однако по причине незавершенного аудита данных долгов подобное решение пока не может быть внедрено и, как следствие, находится вне компетенции руководства предприятия", - подчеркнул он.

В АО "Молдовагаз" подтвердили, что "газотранспортное и газораспределительные предприятия, входящие в группу компаний "Молдовагаз", готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации на рынке природного газа в строгом соответствии с законодательством и решениями центральных органов власти".

Молдавия Молдовагаз Украина газ Газпром
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