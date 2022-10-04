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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

"Молдовагаз" обещала приложить все усилия для выполнения обязательств перед "Газпромом"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Председатель правления "АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания приложит все усилия для выполнения в октябре контрактных обязательств перед ПАО "Газпром", при этом он заметил, что предприятия компании готовы к работе в режиме ЧС.

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Об этом он написал в своем телеграм-канале, после того, как "Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию, если до 20 октября "Молдовагаз" не заплатит аванс, согласно договору.

"Что касается механизма погашения исторической задолженности, хочу сообщить, что согласование этого вопроса, в силу объективных обстоятельств, выходит за рамки компетенции руководства компании. Несмотря на отсутствие аудита указанной задолженности, АО "Молдовагаз" готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия (ПАО "Газпром" (50%) и правительство Молдавии (37%) - ИФ), выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов", - отметил Чебан.

Он заверил потребителей, что "газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний "Молдовагаз" готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации, в строгом соответствии с национальным законодательством и решениями центральных органов власти Республики Молдова".

Во вторник ПАО "Газпром" заявил, что оставляет за собой право прекратить подачу газа в Молдавию в случае невыплаты текущих платежей в срок. Российская компания заявила во вторник, что может прекратить поставлять газ в Молдову, если не получит оплату до 20 октября.

Последние два месяца (август, сентябрь) "Молдовагаз" не укладывался в срок выплат авансовых платежей, предусмотренный в контракте (20-е число каждого месяца), платежи осуществлялись с задержкой, с привлечением бюджетных средств. В октябре "Молдовагаз" также не сможет заплатить аванс до 20 октября, так как повышение тарифа для потребителей вступило в силу только с 1 октября, и компания получит необходимые средства только в ноябре.

Газпром Молдавия Молдовагаз
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