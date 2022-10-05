РФ и США рассматривают включение новых стран в программу перекрестных полетов на МКС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA в случае продления программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию станцию планируют привлечь к полетам астронавтов из других стран, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"В будущем мы планируем привлекать новые страны, новые программы, новые агентства, в том числе в пилотируемые полёты, и мы следуем установленным процедурам, согласуя каждый шаг друг с другом", - сказал Крикалев на телеконференции NASA после запуска миссии SpaceX Crew-5.

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