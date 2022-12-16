Власти Молдавии приостановят вещание шести телеканалов на период чрезвычайного положения

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Молдавии будет приостановлено вещание шести телеканалов на период чрезвычайного положения, решение приняла в пятницу вечером правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Согласно решению, будет приостановлено действие лицензий для телеканалов TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. Решение вступает в силу с понедельника, 19 декабря.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям мотивировала принятое решение необходимостью "защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением".

При этом молдавский премьер Наталья Гаврилица заявила, что "эти СМИ серьезно и неоднократно нарушали Кодекс аудиовизуальных услуг", и якобы недобросовестно освещали ситуацию на Украине.

В свою очередь TV6 назвал действия молдавских властей "беспрецедентными нарушениями", поскольку телеканал "не получал никаких замечаний от Совета по телевидению и радио".

"Решение комиссии незаконно, так как она не может заменять полномочные госорганы. Это беспрецедентная атака на свободу слова и журналистов", - следует из заявления TV6.

Решение о приостановлении действия лицензии действует на время чрезвычайного положения в Молдавии. Режим чрезвычайного положения в Молдавии был введен 24 февраля, после чего продлевался каждые 60 или 45 дней. В последний раз он был продлен 6 декабря на 60 дней.