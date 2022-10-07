Минздрав сообщил о пяти погибших при ударе ВСУ по автобусу в Херсонской области

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Количество погибших при ударе ВСУ по автобусу с мирными жителями в Херсонской области увеличилось до пяти, сообщили в пятницу в региональном Минздраве.

"В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали... Пациенты с осколочными ранениями были госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в официальном телеграм-канале Минздрава Херсонской области.

Ранее представитель экстренных служб сообщил о четырех погибших и трех раненых.

По официальной информации экстренных служб региона, в 07:05 по московскому времени в пятницу ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты HIMARS. В результате обстрела попали в гражданский автобус. В этот момент в автобусе находились люди, которые ехали на работу.

Украинские военные регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области, в том числе гражданскую инфраструктуру. Основными целями ВСУ являются Каховская ГЭС, Антоновский мост и паромная переправа через Днепр в Херсоне.