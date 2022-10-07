Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

В ЕС на саммите в пятницу поднимут вопрос о введении потолка цен на энергоресурсы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Страны-члены Евросоюза в пятницу намерены обсудить способы введения предельных цен на энергоресурсы, сообщила журналистам председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

В миреЕС утвердил новый пакет санкций против РоссииЕС утвердил новый пакет санкций против РоссииЧитать подробнее

"Настало время обсудить, каким образом мы можем ограничить рост цен на энергоресурсы. Будут обсуждения "потолка" цен. Вопрос о том, где и как его вводить, поднимут в ходе сегодняшних обсуждений", - сказала фон дер Ляйен перед началом неформального саммита ЕС в Праге.

Накануне Совет ЕС принял официальное постановление по экстренным мерам по снижению цен на энергоносители для граждан и предприятий.

Так, Совет ЕС согласился с предложением, что государства-члены могут временно зафиксировать приемлемую цену на поставки электроэнергии малым и средним предприятиям для дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса в его противостоянии энергетическому кризису.

ЕС Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нобелевскую премию мира присудили "Мемориалу"

Нобелевскую премию мира присудили "Мемориалу"

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Япония пополнила санкционные списки по РФ более чем 80 лицами и структурами

Что случилось этой ночью: пятница, 7 октября

Два главаря боевиков уничтожены в результате авиаудара США в Сирии

Суд отложил заседание по делу Маска, чтобы дать ему время закрыть сделку по покупке Twitter

Суд отложил заседание по делу Маска, чтобы дать ему время закрыть сделку по покупке Twitter

Экипаж корабля Crew Dragon вместе с Анной Кикиной перешел на борт МКС

Американский корабль Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" состыковался с МКС

Американский корабль Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" состыковался с МКС

Эрдоган верит в нормализацию отношений Турции с Арменией

Эрдоган верит в нормализацию отношений Турции с Арменией

Под санкции ЕС попали Дугин и Памфилова

Под санкции ЕС попали Дугин и Памфилова
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });