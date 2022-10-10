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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Красный Крест временно сократил работу на Украине по соображениям безопасности

Красный Крест временно сократил работу на Украине по соображениям безопасности
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) на территории Украины временно сократили объем оказываемой помощи и работают из укрытий, пока ситуация с безопасностью не улучшится, сообщила в понедельник пресс-служба организации.

"Учитывая ситуацию с безопасностью на территории Украины ранее сегодня, команды МККК временно приостановили передвижения по стране и продолжили работу из укрытий. Гуманитарная помощь МККК возобновится в полном объеме, как только позволит ситуация с безопасностью. Мы отслеживаем гуманитарные потребности, чтобы оказывать помощь по мере необходимости", - говорится в сообщении в телеграм-канале МККК.

При этом московская делегация МККК продолжает работу в прежнем режиме, добавили в пресс-службе.

МККК Украина
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