Американские законодатели предложили приостановить продажи оружия Саудовской Аравии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американские конгрессмены-демократы предлагают прекратить продажи оружия Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти.

"Более простым и гораздо более быстрым шагом по укреплению национальной безопасности была бы приостановка всех военных поставок, продаж и другой военной помощи США Саудовской Аравии", - написали член Палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь в своей статье, опубликованной Politico.

Они отметили, что намерены представить соответствующий законопроект в Сенате и Палате представителей во вторник.

По их мнению, отказ США от продажи оружия Саудовской Аравии станет серьезной проблемой для Эр-Рияда, в значительной мере зависящего от американской военной помощи и оружия. Они считают, что королевство не сможет перейти к поставкам из других стран в одночасье.

"Учитывая (...) минимальную совместимость между нынешней системой вооружений Саудовской Аравии и потенциальными иностранными заменами, она мало что сможет сделать, чтобы отреагировать на предлагаемый законопроект, кроме как вернуться за стол переговоров с США в духе доброй воли", - добавили законодатели.

На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Президент США Джо Байден заявил, что "разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить добычу".

Со своей стороны, по сообщению западных СМИ, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге отметила, что, по мнению Вашингтона, такой шаг ОПЕК+ означает, что организация "выверила свою позицию с Россией".