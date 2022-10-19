В Белом доме заявили, что не стремятся избежать встречи Байдена с Путиным на G20

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о том, что американские официальные лица работают над тем, чтобы не допустить встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина на саммите G20, не соответствуют действительности, заявили в среду в Белом доме.

"Эти сообщения ложные, это неправда", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, действительно ли Белый дом пытается предпринять меры, чтобы Байден не пересекся с Путиным на полях саммита, если российский лидер туда поедет.

Ранее сообщалось, что американские официальные лица предпринимают "все возможные шаги", чтобы избежать встречи Байдена с Путиным на саммите "группы двадцати" в Индонезии.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что позже примет решение о том, поедет ли он на Бали на саммит "двадцатки".

"Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация в экономике, в других сферах. Я имею приглашение посетить "двадцатку", - сказал Путин журналистам в Самарканде.