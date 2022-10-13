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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

В Армении возбудили уголовное дело из-за теракта на Крымском мосту

В Армении возбудили уголовное дело из-за теракта на Крымском мосту
Фото: Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Служба национальной безопасности (СНБ) Армении завела уголовное дело о пособничестве совершению террористического акта на Крымском мосту, сообщает в четверг пресс-служба СНБ.

"В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов", - говорится в сообщении.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия с использованием всех возможных средств правового инструментария, добавили в ведомстве.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Накануне ФСБ РФ сообщила о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту, организатором теракта названа украинская военная разведка.

В среду комитет государственных доходов Армении выступил с разъяснениями по поводу досмотра на территории республики фуры, которая 8 октября взорвалась на Крымском мосту, большегруз прошел все досмотры, предусмотренные процедурами ЕАЭС: факторы риска не были обнаружены.

Взрыв на Крымском мосту

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Хроника 08 – 13 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Армения Крымский мост
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