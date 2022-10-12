В Армении выступили с разъяснениями по поводу досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Комитет государственных доходов Армении выступил с разъяснениями по поводу досмотра на территории республики фуры, которая 8 октября взорвалась на Крымском мосту - большегруз прошел все досмотры, предусмотренные процедурами ЕАЭС: факторы риска не были обнаружены.

"26 сентября груз (строительная пленка общим весом в 22 770 кг) прибыл в порт Поти (Грузия), где на него была заполнена транспортная накладная. Отправителем груза значилась болгарская компания Baltex Capital, получателем - "Гу Ар Джи Груп". 27 сентября в 15:00 фура с грузом въехала на территорию Армении. За рулем грузовика был гражданин Армении и Грузии Артур Терджанян. Таможенники проверили документы и просветили фуру рентгеном. Во время досмотра факторы риска не были обнаружены", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице в соцсети комитета.

Отмечается, что примерно в 17:00 машину выпустили с таможни, а в районе 23:00 фура прибыла на Араратскую таможню недалеко от Еревана, на склад временного хранения.

"29 сентября в 16:12 таможенники осмотрели груз и в 16:40 выпустили его с таможни. 30 сентября в районе 10:30 владелец груза представил транзитную декларацию о его отправке в Россию, на имя ООО "Лидер". Товар был отправлен той же машиной, с тем же водителем (Артуром Терджаняном)", - говорится в сообщении.

В комитете добавили, что "к декларации было приложено заключение ООО "Армэкспертиза" о том, что данный товар не имеет двойного назначения (т. е. не предназначается для военных целей)".

"Все время, что фура была на складе временного размещения на Араратской таможне, она находилась в зоне камер наблюдения. Их съемка подтверждает, что машина не разгружалась и дополнительно не загружалась. 1 октября примерно в 00:15 машина вновь прибыла к КПП "Баграташен" (армяно-грузинская граница), а 5 октября груз был выпущен через КПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница)", - отмечает ведомство.

Комитет госдоходов Армении сохранил все документы, подтверждающие эти сведения: съемку рентген-сканеров, камер наблюдения на таможенном складе, а также копии документов, выписанных для данного груза.

Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Ранее в среду ФСБ РФ сообщила о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту, организатором теракта названа украинская военная разведка.