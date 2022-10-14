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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

В Минске пообещали "жесткие шаги" в ответ на возможное размещение ядерного оружия в Польше

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия намерена предпринять "жесткие шаги" в случае размещения ядерного оружия в Польше или любых других соседних странах, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

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"То, что озвучил президент Польши, конечно, может быть, он оговорился, может, эмоционально высказался, но наверняка эти вопросы обсуждались, раз он сказал, что был бы заинтересован в размещении американского ядерного оружия на территории Польши. Это не просто слова. Тут просматривается явное намерение создать еще один очаг напряженности у наших границ. И закрыть на это глаза, конечно, мы не можем", - сказал Макей в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

Макей сообщил, что уже предложены конкретные меры реагирования, отметив, что если ядерное оружие будет размещено на территории соседних с республикой стран, то могут быть сделаны "и более жесткие шаги".

Белоруссия Польша
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