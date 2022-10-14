В Минске пообещали "жесткие шаги" в ответ на возможное размещение ядерного оружия в Польше

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия намерена предпринять "жесткие шаги" в случае размещения ядерного оружия в Польше или любых других соседних странах, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"То, что озвучил президент Польши, конечно, может быть, он оговорился, может, эмоционально высказался, но наверняка эти вопросы обсуждались, раз он сказал, что был бы заинтересован в размещении американского ядерного оружия на территории Польши. Это не просто слова. Тут просматривается явное намерение создать еще один очаг напряженности у наших границ. И закрыть на это глаза, конечно, мы не можем", - сказал Макей в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

Макей сообщил, что уже предложены конкретные меры реагирования, отметив, что если ядерное оружие будет размещено на территории соседних с республикой стран, то могут быть сделаны "и более жесткие шаги".