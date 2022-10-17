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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Четыре тяжелых транспортных самолета США прибыли в Польшу за сутки

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Не менее четырех очередных американских тяжелых транспортных самолета прибыли за сутки в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной, совершили посадку грузовые самолеты Boeing 747 американских транспортных компаний Atlas Air и Kalitta Air, зафрахтованных Пентагоном. Эти самолеты способны перевозить до 120 тонн груза.

Зафиксировано также прибытие в Жешув двух транспортных самолетов С-17А Globemaster III - британских и австралийский ВВС, способных доставлять до 77,5 тонн груза.

По данным транспортного командования вооруженных сил США, с конца февраля США поставили Украине 142 артиллерийские системы и более 707 тысяч снарядов и ракет к ним.

Из США в Европу было также переброшено 56 тысяч переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тысячи ПЗРК, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тысяч автоматов и пистолетов, более 68 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров. В этих целях тяжелые транспортные самолеты совершили около 800 рейсов в Европу. Задействованы были 44 корабля, 104 железнодорожных состава и 2,8 тысячи трейлеров.

Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 75 тысяч тонн вооружений и военной техники.

США Польша
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