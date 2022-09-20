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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Президент Ирана назвал завершение расследования МАГАТЭ условием для соглашения по СВПД

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Иранский президент Ибрахим Раиси во вторник заявил, что пока МАГАТЭ не закроет расследования в отношения Ирана, возможности для достижения соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе нет.

"Подход МАГАТЭ к проблемам должен быть чисто техническим, и на него не должны оказывать давление другие стороны. Мы считаем, что пока расследования в отношении Ирана не будут завершены, невозможно заключить соглашение", - приводит агентство "Мехр" слова президента во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях ГА ООН.

Раиси отметил, что "желание Ирана получить заслуживающие доверия гарантии является полностью обоснованным". По его словам, это "логичное требование".

Иран ранее в этом году в ходе переговоров в Вене по восстановлению СВПД настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, найденных на объектах, которые, по версии Тегерана, не имели отношения к иранской ядерной программе.

Ранее во вторник иранские СМИ сообщили, что Раиси осудил санкции и отметил их пагубное влияние, призвал ООН поддерживать все нации, а не только "могущественные страны".

"Санкции оказывают пагубное влияние на нации и мешают миру и безопасности", - заявил Раиси журналистам после прибытия на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Раиси назвал санкции тактикой ведущих мировых держав, которая нужна, чтобы оказывать давление на другие нации.

Президент Ирана также отметил, что "ООН должна быть организацией объединенных наций, а не организацией могущественных стран".

Ибрахим Раиси Иран МАГАТЭ
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