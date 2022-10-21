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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Что случилось этой ночью: пятница, 21 октября

Обстрел ВСУ гражданской переправы через Днепр в Херсоне, порог кандидатов на выборах премьер-министра Великобритании, закупка газа Молдавией

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Три человека погибли в результате обстрела ВСУ гражданской переправы через Днепр в Херсоне. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. При этом власти Херсонской области заявили, что, по предварительным данным, ракетный удар унес жизни двоих людей, 10 человек ранены.

- В выборах премьер-министра Великобритании могут участвовать всего три человека. Кандидат выдвигается в том случае, если у него будет как минимум 100 номинаций от депутатов-консерваторов, которые занимают 357 мест в парламенте.

- Молдавия закупила 10 млн куб. м газа на случай прекращения поставок от "Газпрома". Газ был приобретен по цене 997 евро за 1 тысячу кубометров госкомпанией Energocom и будет храниться на Украине.

- Глава Европарламента указала лидерам стран ЕС на проблемы с долгами союза. Роберта Метсола заявила, что задолженность выросла в условиях пандемии. Она считает, что ситуацию могут исправить рост экономики и пересмотр бюджета ЕС.

- Национальное собрание Франции 24 октября рассмотрит вопрос о недоверии правительству. Соответствующие заявки от партий поступили после того, как кабмин решил задействовать статью 49.3 Конституции Франции для принятия законопроекта о бюджете на 2023 год без одобрения нижней палаты парламента.

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