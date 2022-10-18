Еврокомиссия срочно инициирует новые меры по защите жизненно важной инфраструктуры ЕС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник предложение для рекомендации Совета ЕС по срочному повышению устойчивости наиболее важной инфраструктуры ЕС.

"Европейский парламент и Совет (ЕС) уже договорились углубить законодательную базу для повышения устойчивости организаций, эксплуатирующих наиболее важную инфраструктуру, однако с учетом угроз, которые мы видим сегодня, нам необходимо ускорить применение новых правил и активизировать нашу работу с помощью дополнительных мер и более тесного сотрудничества", - заявила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.

В коммюнике Еврокомиссии, опубликованном в Брюсселе, отмечается, что "диверсия на газопроводе "Северный поток" и другие недавние инциденты ясно показали, что устойчивость наиболее важной инфраструктуры ЕС находится под угрозой".

"Срочно необходимы действия, чтобы усилить способность Европейского союза защищать себя от нападений наиболее важную инфраструктуру как в ЕС, так и в его непосредственном соседстве", - говорится в документе.

В нем напоминается, что Еврокомиссия уже в 2020 году предложила обновленные правила для повышения устойчивости критически важных объектов. Благодаря недавно принятой директиве об устойчивости инфраструктуры и пересмотренной директиве о безопасности сетей и информационных систем Евросоюз вскоре получит "обновленную и всеобъемлющую правовую базу для укрепления как физической, так и киберустойчивости критической инфраструктуры", сообщают в Брюсселе.

Вместе с тем в Еврокомиссии считают, что "ввиду быстро меняющейся ситуации с угрозами применение новых правил необходимо ускорить".

Проект рекомендации Совета ЕС направлен "на максимизацию и ускорение работы по защите критической инфраструктуры по трем приоритетным аспектам: готовность, реагирование и международное сотрудничество". С этой целью, объясняют в ЕК, предложение "предусматривает более сильную поддержку и координирующую роль (Европейской) комиссии для повышения готовности и реагирования на текущие угрозы, а также укрепление сотрудничества между государствами-членами и с соседними третьими странами".

Приоритет предлагается отдать ключевым секторам энергетики, цифровой инфраструктуре, транспорту и космосу.

В документе ЕК обращается внимание на то, что в ЕС особое значение имеет инфраструктура, которая пересекает границы или предоставляет трансграничные услуги и, таким образом, затрагивает интересы нескольких государств-членов.

"Четкое определение такой инфраструктуры и эксплуатирующих ее субъектов, а также коллективное обязательство по их защите отвечает интересам всех государств-членов. Комиссия призывает государства-члены проводить стресс-тесты организаций, эксплуатирующих критически важную инфраструктуру, на основе общего набора принципов, разработанных на уровне союза", - сказано в коммюнике.

Проект рекомендации направлен на укрепление потенциала раннего предупреждения и реагирования на сбои в критически важной инфраструктуре с помощью механизма гражданской защиты ЕС.

В Брюсселе объявили, что Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель "будут укреплять координацию с НАТО посредством структурированного диалога ЕС-НАТО по устойчивости (критически важной инфраструктуры) и для этого создадут целевую группу".