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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Fitch улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022 г. до 4,3%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022 году на уровне 4,3%.

В апреле Fitch рост ВВП Азербайджана на 2022 год прогнозировало на уровне 3,6%.

Рост ВВП страны в 2023-2024гг по прогнозам Fitch составит 2,3% в год.

"Ненефтяной сектор обеспечил рост ВВП Азербайджана на 5,8% за 8 месяцев 2022 года, чему способствовал отложенный пандемический спрос, увеличение денежных переводов из России и рост в секторе транспорта. Ожидается, что в последующие месяцы темпы роста несколько замедлятся. Fitch прогнозирует рост ВВП на уровне 4,3% в 2022 году, в 2023-2024гг - на уровне 2,3% в год", - подчеркивается в сообщении.

По оценкам агентства, текущие высокие цены на нефть и газ обеспечат рост профицита счета текущих операций платежного баланса в 2022 году на 12.1 процентный пункт (по сравнению с показателем 2021 года - ИФ) - до 27,3% ВВП. В 2023 году профицит счета снизится до 19,3% ВВП, в 2024 году - до 12,1% ВВП, но, по-прежнему, останется самым высоким среди стран, имеющих рейтинг "BB".

Агентство отмечает, что в сентябре инфляция в Азербайджане в годовом исчислении выросла до 15,6%, что было связано с ростом цен на продовольствие на 21,8% г/г, а также определенными перебоями в импорте из России и с Украины.

По оценкам Fitch, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году составит 13,7%, в 2023г замедлится до 9,7%, в 2024г - до 6,8%, но будет оставаться выше целевого показателя Центробанка в 4% +/-2%.

Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,5%, в 2023г - 2,7%, среднегодовую инфляцию - 12,5% и 6,9% соответственно.

В 2021 году рост ВВП Азербайджана составил 5,6%, среднегодовая инфляция - 6,7%.

Fitch Азербайджан
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