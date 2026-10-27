Отменен запрет 2015 года на полеты над Ливией

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Ливии объявило, что отменены международные ограничения на пролет в воздушном пространстве страны, передает EFE. Ограничения ввели в 2015 году после начала конфликта в Ливии.

Минтранс уточнил, что это решение было принято 23 октября на встрече представителей руководства гражданской авиации стран Ближнего Востока в Дохе, где генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации Хуан Карлос Салаcар объявил об отмене ограничительных мер.

Глава Минтранса Мухаммед Шахуби назвал отмену запрета результатом скоординированных действий между правительством национального согласия, под контролем которого находится западная часть страны, и международными организациями, а также ввиду повышения стандартов безопасности. Он отметил, что это решение будет способствовать увеличению воздушного движения, стимулированию развития транспорта и росту национальных доходов, и значительно отразится на экономической, туристической и инвестиционной деятельности.

Снятие ограничений представляет собой важный шаг для ливийской гражданской авиации, но международные авиакомпании будут сами решать, выполнять ли рейсы в эту страну, исходя из условий безопасности и необходимых разрешений.

EFE подчеркивает, что снятие ограничений указывает на прогресс, однако это не решает проблему политической нестабильности в стране, в которой западная часть находится под управлением правительства национального единства под руководством премьер-министра Абдельхамида Дбейбы, а восточная - под руководством главнокомандующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.