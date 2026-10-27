Поиск

РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия прорабатывает возможность совместной работы с американскими партнерами в Арктике, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме стран-экспортеров газа.

"Важнейший вопрос для развития газовой отрасли - вокруг каких технологий выстраивать проекты газодобычи, транспортной инфраструктуры, подготовки специалистов. Здесь особенно востребована технологическая кооперация стран-экспортеров газа, налаживание тесных партнерских отношений с выгодой для каждой страны. Россия системно укрепляет свой технологический суверенитет, в том числе в газовой отрасли, и мы осваиваем добычу из так называемых глубоких горизонтов. Сделали большой шаг в создании собственных СПГ-технологий, которые уже применяются в суровых условиях Арктики", - отметил он.

По его словам, Россия открыта для сотрудничества, для обмена технологическими разработками в газовой сфере. "Предлагаю обсудить подходы к такой работе и наладить ее в рамках нашего форума. Вот в Арктике, о которой я упомянул, активно работаем со многими странами. Страны мира заинтересованы в совместной работе. Совсем недавно еще в наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами", - сказал Путин.

"Успешным примером подобной кооперации могут служить наши отношения с партнерами в атомной энергетике, где Россия является признанным мировым лидером и предлагает зарубежным коллегам весь комплекс технологий - от строительства атомных электростанций и развития производственной базы до подготовки рабочих, инженеров, управленцев, научных кадров", - добавил он.

Владимир Путин США Арктика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ленобласти первый снег может выпасть на следующей неделе

РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями

 РКН заявил, что не инициировал запрет детям на пользование соцсетями

Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

 Президент РФ заявил, что для страны стабильность на газовом рынке важнее спотовых цен

РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике

В Петербурге зафиксировали новые температурные рекорды

 В Петербурге зафиксировали новые температурные рекорды

Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

 Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

В ЛНР больше 50 тысяч абонентов остались без электричества

Росрыболовство предупредило рыбаков о проблемах с ремонтом судов в ближайшие годы

В Брянской области число жертв атаки БПЛА увеличилось до двух

Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении

 Глава Минпромторга считает возможным сотрудничество с Китаем и Бразилией в авиастроении
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3984 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12600 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов