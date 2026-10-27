РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия прорабатывает возможность совместной работы с американскими партнерами в Арктике, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме стран-экспортеров газа.

"Важнейший вопрос для развития газовой отрасли - вокруг каких технологий выстраивать проекты газодобычи, транспортной инфраструктуры, подготовки специалистов. Здесь особенно востребована технологическая кооперация стран-экспортеров газа, налаживание тесных партнерских отношений с выгодой для каждой страны. Россия системно укрепляет свой технологический суверенитет, в том числе в газовой отрасли, и мы осваиваем добычу из так называемых глубоких горизонтов. Сделали большой шаг в создании собственных СПГ-технологий, которые уже применяются в суровых условиях Арктики", - отметил он.

По его словам, Россия открыта для сотрудничества, для обмена технологическими разработками в газовой сфере. "Предлагаю обсудить подходы к такой работе и наладить ее в рамках нашего форума. Вот в Арктике, о которой я упомянул, активно работаем со многими странами. Страны мира заинтересованы в совместной работе. Совсем недавно еще в наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами", - сказал Путин.

"Успешным примером подобной кооперации могут служить наши отношения с партнерами в атомной энергетике, где Россия является признанным мировым лидером и предлагает зарубежным коллегам весь комплекс технологий - от строительства атомных электростанций и развития производственной базы до подготовки рабочих, инженеров, управленцев, научных кадров", - добавил он.