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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Сунак заявил о намерении бороться за пост премьера Великобритании

Сунак заявил о намерении бороться за пост премьера Великобритании
Риши Сунак
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил в воскресенье о том, что поборется за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, главы британского правительства.

"Великобритания - великая страна, но мы сейчас находимся в состоянии глубокого экономического кризиса. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром", - написал он в соцсетях.

Как отметил экс-министр, "я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране".

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Накануне сообщалось, что Риши Сунак уже располагает поддержкой 100 депутатов-консерваторов, что необходимо для участия в выборах. Такая же ситуация и у бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявила лидер палаты общин Пенни Мордонт. Однако для участия ей необходимо до 14:00 местного времени (16:00 по Москве) понедельника заручиться поддержкой 100 депутатов-консерваторов. На прошлых выборах лидера партии Мордонт заняла третье место, уступив Лиз Трасс и Сунаку.

В минувший четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку. Она возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.

Великобритания Риши Сунак
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