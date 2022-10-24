Главы МИД и Минфина Великобритании поддержали Сунака в борьбе за пост премьера

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и министр финансов Джереми Хант в понедельник публично поддержали кандидатуру Риши Сунака на пост премьера страны.

"Мы сталкиваемся с трудными проблемами внутри Британии и за границей. Я говорил, что нам нужен опытный человек во главе правительства, и я придерживаюсь этих слов. Кандидат с наибольшим опытом - это, очевидно, Риши Сунак", - написал Клеверли в твиттере.

Хант в свою очередь указал, что британскому народу нужен лидер, которому "можно доверять, когда дело касается сложного выбора", а также тот, кто сможет "восстановить стабильность и уверенность". В комментарии газете Daily Telegraph Хант отметил, что "у нас есть лидер, который может это сделать, и это - Риши Сунак".

Кроме того, бывший министр внутренних дел Прити Пател, которая ранее поддерживала экс-премьера Бориса Джонсона, также выступила за то, чтобы новым лидером Консервативной партии и, соответственно, премьером страны стал Сунак.

По данным британских СМИ, Сунак к настоящему моменту располагает поддержкой более 160 депутатов-консерваторов.

Помимо Сунака о намерении вести борьбу за место лидера Консервативной партии ранее объявила лидер палаты общин Пенни Мордонт. Однако для участия ей необходимо до 14:00 местного времени (16:00 по Москве) понедельника заручиться поддержкой 100 депутатов-консерваторов. На прошлых выборах лидера партии Мордонт заняла третье место, уступив Лиз Трасс и Сунаку.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался баллотироваться на пост премьера Великобритании. Сунак в ответ на это написал в твиттере, что высоко ценит заслуги Джонсона в выходе Великобритании из ЕС, распределении вакцин во время пандемии и в поддержке Украины. "Мы всегда будем ему благодарны за это", - написал Сунак.

В минувший четверг премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку. Она возглавляла правительство 45 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.