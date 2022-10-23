Правительство Израиля утвердило кандидатуру нового главы генштаба

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Новым руководителем генерального штаба израильских вооруженных сил станет генерал-майор армии обороны Израиля Герцль Халеви, сообщает израильское издание "Едиот ахронот".

"Правительство в воскресенье одобрило назначение генерала-майора Герцля Халеви 23-м главой генерального штаба армии обороны Израиля. Халеви должен вступить в должность 17 января 2023 года, когда он заменит уходящего с этого поста генерала-лейтенанта Авива Кохави", - сообщает газета.

Халеви начал военную службу в 1985 году. За это время он командовал различными подразделениями армии обороны Израиля. Кроме того, он возглавлял Отдел оперативного Управления разведки генерального штаба. В настоящее время Халеви является заместителем главы генштаба армии обороны Израиля.