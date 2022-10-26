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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Что случилось этой ночью: среда, 26 октября

Старт "Прогресса МС-21" с Байконура к МКС, обещание Сунака продолжать поддерживать Украину, проект резолюции РФ об украинских биолабораториях

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Космический грузовик "Прогресс МС-21" стартовал к МКС с Байконура. Через восемь минут после старта корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на Международную космическую станцию.

- Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Сунак пообещал продолжать оказывать Киеву поддержку.

- Россия подала в СБ ООН жалобу и распространила проект резолюции о создании комиссии для расследования деятельности биолабораторий на Украине. Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

- "Челси" выиграл у "Зальцбурга" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В параллельном матче "Севилья" разгромила "Копенгаген". Между тем "Ювентус" лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов, уступив португальской "Бенфике".

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