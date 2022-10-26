Байден поддержал реформы, которые проводятся в Казахстане

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поздравил народ и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики, а также выразил поддержку нынешним реформам в этой стране, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Наше обширное двустороннее сотрудничество по вопросам безопасности, энергетики и экономики, а также наша решительная поддержка текущих реформ в Казахстане отражают взаимное желание инвестировать в будущее наших отношений и их потенциал для достижения общих целей. Данное видение полностью соответствует духу нашего расширенного стратегического партнерства", - заявил Байден.

Он также отметил лидерство Казахстана в обеспечении мира, стабильности и процветания в Центральной Азии на протяжении трех десятилетий.

Поздравительную телеграмму Токаеву направил и глава Европейского Совета Шарль Мишель. В своем послании он подчеркнул, что Декларация о суверенитете, принятая в октябре 1990 года, закрепила такие ключевые принципы, как государственность, территориальная целостность, неделимость и нерушимость границ.

"Декларация, открывшая путь к провозглашению независимости Казахстана в 1991 году, базируется на таких основополагающих ценностях и принципах международного правопорядка, которые сегодня отстаивают все миролюбивые государства", - говорится в телеграмме.

День Республики в Казахстане отметили 25 октября как национальный праздник впервые с 2009 года. В 2022 году по предложению Токаева празднику вернули статус национального. До этого национальным праздником был День независимости, который отмечался 16-17 декабря, теперь этот праздник сократили до одного дня.