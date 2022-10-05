Токаев намерен выдвинуться в президенты от широкой коалиции

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что хочет выдвинуться на внеочередные президентские выборы не от какой-то конкретной организации, а от коалиции общественно-политических сил.

"Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ", - сказал Токаев на встрече с общественностью в Павлодарской области.

Это, по мнению президента, "позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений".

По итогам июньского референдума в Казахстане была изменена Конституция, и ней теперь закреплен равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений.

В конце апреля Токаев вышел из правящей партии "Amanat" (бывшая Nur Otan), которую возглавил в конце января 2022 года после массовых беспорядков в стране.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября. По новым правилам, президент может занимать этот пост только единожды, а президентский срок будет составлять семь лет. Выдвижение кандидатов началось 23 сентября и продлится до 11 октября.