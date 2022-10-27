Совет коллективной безопасности ОДКБ в пятницу рассмотрит меры по оказанию помощи Армении

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Совместные меры по оказанию помощи Армении будут рассмотрены в пятницу, 28 октября, на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, сообщила в четверг Организация Договора о коллективной безопасности.

"Планируется обсудить результаты работы миссии Организации, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Республике Армения", - сказано в сообщении.

Внеочередная сессия СКБ ОДКБ состоится 28 октября в режиме видеоконференции, говорится в пресс-релизе.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.