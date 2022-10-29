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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Сеуле медики реанимируют 50 пострадавших при давке во время празднования Хэллоуина

В Сеуле медики реанимируют 50 пострадавших при давке во время празднования Хэллоуина
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - У 50 человек произошла остановка сердца в результате давки при движении толпы через узкую улицу в Сеуле во время празднования Хэллоуина, медики пытаются реанимировать пострадавших, сообщает агентство Associated Press.

Данных о числе погибших пока нет. На место происшествия были направлены более 400 спасателей. Некоторым пострадавшим проводят сердечно-легочную реанимацию на месте, часть направили в больницы.

Агентство сообщает со ссылкой на местные СМИ, что толпа двинулась в сторону одного из баров из-за появившейся информации, что туда отправилась неназванная знаменитость.

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Сеул Южная Корея Республика Корея
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