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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Две россиянки погибли в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина

Две россиянки погибли в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Жертвами давки в Сеуле по случаю ежегодного празднования Хэллоуина стали две россиянки, еще одна пострадала, сообщили Интерфаксу" в посольстве РФ в Республике Корея.

"Пока полиция сообщила о двух погибших и одной пострадавшей гражданке России", - сказала агентству представитель пресс-службы посольства.

В то же время, по ее данным, идентифицировать жертв пока не представляется возможным, "полиция сообщает только о гражданстве погибших".

Жертвами давки в Сеуле по случаю ежегодного празднования Хэллоуина стали не менее 19 иностранных граждан. Власти города подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

По состоянию на утро воскресенья, число погибших выросло до 151 человека, ранее сообщалось о 149 жертвах.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который взял на себя расследование обстоятельств трагедии, посетил место инцидента. Он заявил, что приоритетом является оказание скорейшей медицинской помощи пострадавшим и выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил национальный траур.

Южная Корея Сеул
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