Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 октября

Гибель граждан РФ в давке в Сеуле, опровержение Генпрокуратурой РФ требования о блокировке домена Telegram, заявление Пескова об обсуждении Путиным и Эрдоганом приостановки зерновой сделки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Две россиянки погибли в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Также сообщается о пострадавшей гражданке РФ. Всего жертвами трагедии стали не менее 19 иностранных граждан. По состоянию на утро воскресенья, общее число погибших выросло до 151 человека.

- В Генпрокуратуре РФ заявили, что не требовали блокировать домен коротких ссылок Telegram. Ссылка на домен t.me исчезла из реестра запрещенной информации. До этого сообщалось о соответствующем ограничении по требованию Генпрокуратуры. Позже в Роскомнадзоре заявили, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории РФ исключена.

- Песков заявил, что Путин не планирует обсуждать с Эрдоганом приостановку зерновой сделки. "Пока нет таких планов", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о намерении Путина проинформировать Эрдогана о выходе Москвы из соглашения.

- ВСУ нанесли ракетный удар по переправе через Днепр у Антоновского моста в Херсоне. По словам представителя экстренных служб региона, было выпущено 12 ракет HIMARS, девять из них сбили. Он добавил, что информация о жертвах и разрушениях уточняется.

- Пашинян избран главой правящей в Армении партии "Гражданский выбор". Выборы состоялись в рамках шестого съезда партии в субботу.