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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Число погибших в давке в Сеуле россиянок увеличилось до трех

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Число россиянок, погибших в давке в Сеуле во время ежегодного празднования Хэллоуина, увеличилось до трех, сообщило посольство РФ в Республике Корея в своем телеграм-канале.

Дипломаты выразили соболезнования семье и близким погибшей.

Ранее сообщалось, что жертвами давки стали две россиянки, еще одна пострадала.

В результате трагедии погибли не менее 19 иностранных граждан. Власти города подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

По состоянию на утро воскресенья, общее число жертв выросло до 151 человека.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который взял под свой контроль расследование обстоятельств трагедии, посетил место инцидента. Он заявил, что приоритетом является оказание скорейшей медицинской помощи пострадавшим и выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил национальный траур.

Южная Корея Сеул
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